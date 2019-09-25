Минниханов объявил следующий год в республике Годом 100-летия Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2020 год Годом 100-летия ТАССР.

Об этом он заявил в послании Госсовету РТ.

Минниханов отметил, что признателен президенту РФ Владимиру Путину за указ о праздновании памятной даты. По словам руководителя республики, уже в ближайшее время начнутся юбилейные мероприятия, которые включают в себя международные, федеральные, социально-культурные, научные проекты и форумы.



Напомним, что в 1920 году было принято решение преобразовать Казанскую губернию в Татарскую Автономную Советскую Социалистическую Республику.