Завтра в трех районах Казани временно отключат электричество

Завтра, 26 сентября, в трех районах Казани временно отключат электричество. Это коснется ряда домов в Вахитовском, Приволжском и Советском районах города.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, сообщили в пресс-службе исполкома Казани.

Так, света не будет:

С 7.00 до 16.00 в Вахитовском районе по адресам: ул. Большая Красная, 48, 54, ул. Карла Маркса, 43.

С 8.00 до 18.00 в Приволжском районе в доме №38б по ул. Гарифьянова и в доме №21 по пр. Победы, а также в домах частного сектора, расположенных по улицам: 10 лет Октября, Береговая, Даутовой, Калинина, Матюшинская, Молодежная, Озерная, Правды, Садовая, Центральная.

С 9.00 до 18.00 в домах поселка Дербышки в Советском районе по адресам: ул. Мира, 41, 43, 45, ул. Парковая, 10, 12, 14. В это же время света не будет в поселке Султан Ай по улицам Алсу, Итиль, Радушная, Семейная и Ясмин и в поселке Кульсеитово по ул. Главной.

Напомним, в эту пятницу, 27 сентября, будет отключено водоснабжение в части Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов города. Подача воды возобновится утром в воскресенье, 29 сентября.

