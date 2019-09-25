Диетолог рассказал, как правильно питаться в осенний период

Главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян объяснил, как правильно питаться в осенний период.

В первую очередь для поддержания иммунитета в холодное время года нужно больше есть овощи и фрукты. Причем обязательно свежими, которые еще остались с летнего сезона.

«Пока есть возможность, нужно максимально есть овощи и фрукты, причем именно в свежем виде. А консервированные и замороженные оставить на будущее, хранить», — пояснил эксперт.

Тутельян отметил, что в осенний период необходимо принимать максимально расширенный витаминный комплекс, а также не переедать и активно заниматься спортом.

«Если ты ведешь сидячий образ жизни, все время у телевизора и компьютера, то есть надо женщине где-то 1,8 тыс. ккал, мужчине около 2 тыс. Если будет больше, будешь толстеть. Сейчас почти 60% имеют избыточную массу тела и ожирение. Это безобразие», — передает RT слова специалиста.

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