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Ученые назвали продукт для борьбы с лишним весом

13:32, 24.09.2019
Ученые назвали продукт для борьбы с лишним весом
Фото: pxhere.com

Американские ученые выяснили, какой продукт может снизить риск развития ожирения.

Оказалось, что ежедневное употребление небольшого количества орехов поможет в борьбе с лишним весом.

Для положительного эффекта достаточно употреблять половину суточной нормы орехов, то есть 14 граммов.

Исследование показало, что среди тех, кто регулярно съедал это количество орехов в день, риск набрать более 5 килограммов и заболеть ожирением снизился на 23% процентов по сравнению с теми, кто этого не делал.

Отмечается, что в пользу орехов следует отказаться от обработанного мяса, шоколада, булочек и пончиков, говорится в пресс-релизе эксперимента, который опубликован на сайте MedicalXpress.

Ранее ученые нашли связь между водопроводной водой и развитием рака.

ОбществоМедицина
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