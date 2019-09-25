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Минниханов назвал правильным создание отдельного министерства молодежи

10:24, 25.09.2019 1
Минниханов назвал правильным создание отдельного министерства молодежи

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время послания Госсовету РТ назвал правильным решением выделение Минмолодежи в отдельное министерство.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 сен
    Вот это новость так новость!
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