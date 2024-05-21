«Таттелеком» направит на выплату дивидендов 75% чистой прибыли

Фото: Динар Фатыхов

ПАО «Таттелеком» опубликовало информацию о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров. По результатам 2023 года компания выплатит акционерам дивиденды в объеме 75% чистой прибыли.

Согласно решению акционеров, на выплату дивидендов будет направлено 1 018 645 126,67 руб. (0,04887 руб. на 1 акцию) — эта сумма фактически равна прошлогоднему значению, несмотря на снижение чистой прибыли по сравнению с итогами 2022 года (за 2023 год прибыль составила 1 358,1 млн руб., в 2022 году — 1 513,9 млн руб.).

Также установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 27 мая 2024 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, — до 10 июня 2024 года. Срок выплаты другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — до 2 июля 2024 года.