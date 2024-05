New Balance обвинила казанский шоурум в продаже «паленых» кроссовок

Фото: Максим Платонов

Американская компания New Balance Athletics обвинила казанский шоурум First Store на Пушкина в продаже контрафактных кроссовок. Бостонское предприятие обратилось в Арбитражный суд Татарстана, чтобы взыскать с ИП Сувоновой 200 тыс. рублей из-за нелегального использования товарного знака New Balance.

Как стало известно «Реальному времени», причиной иска стала продажа в шоуруме кроссовок с нанесенным логотипом в виде английской буквы N, права на который принадлежат американской фирме. Помимо 200 тысяч New Balance требовала взыскать с казанского предпринимателя две тысячи расходов на фиксацию правонарушения и 20 тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Изображение товарного знака, размещенного на обуви в казанском шоуруме. скриншот с сайта fips.ru

Из материалов дела следует, что факт продажи контрафакта вскрылся при контрольной закупке представителя New Balance. На суде он предоставил запись с процессом покупки и чек. Модель кроссовок не раскрывается, но их стоимость составила 1 990 рублей. Перед обращением в арбитраж, американская компания обратилась к шоуруму с досудебной претензией и требованием возместить ущерб, но она была проигнорирована.

Суд представленные доказательства счел достаточными, чтобы признать казанского предпринимателя виновным в нарушении исключительных прав New Balance на товарный знак. Между тем арбитраж посчитал несправедливым сумму иска и снизил ее до 10 тысяч рублей, которую и взыскал с ответчика.

Артем Гафаров