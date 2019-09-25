В Татарстане на развитие городского транспорта потратят более 13 млн рублей в течение пяти лет

В республике Татарстан на развитие программы городского транспорта направят более 13 млн рублей за 5 лет, с 2019 по 2024 годы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РТ.

Так, с 2014 года на эти цели будет потрачено 24,7 млрд рублей.

Ожидается увеличение пассажиропотока. Так, в планах к 2024 году увеличить пассажиропоток в казанском метро до 27,2 млн человек, в автобусах — до 216,2 млн человек, в троллейбусах — до 27,1 млн человек и в трамваях — до 42 млн человек.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию аэропорта Бегишево потратят 2,2 млрд рублей до 2022 года. В этом году на ремонт планируется потратить 65,9 млн рублей, в 2021 году — 256,6 млн рублей, в 2022 году — 403, 8 млн рублей.

