Forbes составил топ-50 иностранных компаний на российском рынке

Журнал Forbes опубликовал список крупнейших компаний, работающих в России. В него традиционно вошли 50 фирм.

На первом месте находится «Ашан». Объем выручки французского ретейлера на российском рынке за 2018 год составляет около 327,7 млрд рублей. Это 9% от общей выручки сети в мире, следует из материалов Forbes.

На второй строчке разместился японский автопроизводитель Toyota, достигший показателя в 313,2 млрд рублей.

Замыкает тройку лидеров Japan Tobacco International. За прошлый год выручка группы составила 303,4 млрд рублей. И это 24% от выручки компании по всему миру.

В топ-10 также вошли Philip Morris, Volkswagen, Leroy Merlin, PepsiCo, Kia Motors, IKEA и Metro Group.