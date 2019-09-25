До конца месяца работу могут потерять почти 52 тыс. россиян

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Наибольшие риски остаться не у дел — у тех, кто занят на обрабатывающих производствах (12,6 тыс. человек), госслужбе (7,7 тыс.) и в сфере образования (5,2 тыс.).

Самые вероятные причины — сокращение штата или планируемая ликвидация компании, пишут «Известия», ссылаясь на данные Росстата за январь — июль 2019 года.

Реальные масштабы увольнений значительнее статистических, так как организации часто расторгают отношения по соглашению сторон или вынуждают сотрудников написать заявление об уходе по собственному желанию, уточняет издание.

Ранее стало известно, что на 18 сентября в Татарстане зарегистрировано 11 тысяч безработных. Уровень безработицы составляет 0,54%.