Новости общества

11:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

До конца месяца работу могут потерять почти 52 тыс. россиян

03:17, 25.09.2019
До конца месяца работу могут потерять почти 52 тыс. россиян
Фото: pixabay.com

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Наибольшие риски остаться не у дел — у тех, кто занят на обрабатывающих производствах (12,6 тыс. человек), госслужбе (7,7 тыс.) и в сфере образования (5,2 тыс.).

Самые вероятные причины — сокращение штата или планируемая ликвидация компании, пишут «Известия», ссылаясь на данные Росстата за январь — июль 2019 года.

Реальные масштабы увольнений значительнее статистических, так как организации часто расторгают отношения по соглашению сторон или вынуждают сотрудников написать заявление об уходе по собственному желанию, уточняет издание.

Ранее стало известно, что на 18 сентября в Татарстане зарегистрировано 11 тысяч безработных. Уровень безработицы составляет 0,54%.

ОбществоЭкономика
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров