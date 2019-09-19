Уровень безработицы в Татарстане — 0,54%

В Татарстане, по данным на 18 сентября, 11 тысяч официально зарегистрированных безработных. Это на восемь человек больше, чем на прошлую отчетную дату. Уровень регистрируемой безработицы в республике — 0,54% от численности рабочей силы.

В органы службы занятости населения РТ работодателями заявлено 45,7 тыс. вакансий. Только за последнюю неделю работодатели предложили 2,8 тыс. вакантных рабочих мест. Условный коэффициент напряженности на рынке труда — 0,24 человека на одну вакансию.

С начала года безработным признан 681 житель Татарстана. Из них 626 человек ранее осуществляли трудовую деятельность. 52 человека приобрели статус официальных безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников, сообщает пресс-служба Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

Напомним, ранее Росстат РФ назвал основные причины отсутствия работы у населения.