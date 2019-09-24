Татарские активисты собирают деньги на логотип от студии Артемия Лебедева

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Активисты объединения TatarTell собирают деньги, чтобы заказать в студии Артемия Лебедева логотип. Он должен символизировать борьбу за татарский язык. Молодые люди считают, что привлечение Артемия Лебедева к работе над лого «создаст хайп вокруг их затеи».

Цели TatarTell — популяризация татарского языка и в целом татарской идентичности. Такая популяризация должна происходить через «новое, современное, трендовое и иногда скандальное», уверены активисты.

«Один только факт, что логотип, который будет являться символом защиты и распространения татарского языка, сделан студией Лебедева, уже является достаточно сильным инфоповодом», — сообщается в пресс-релизе YouTube канала «Татары Urduck Tv» (Үрдәк ТВ).

В числе активистов — бывший директор молодежного центра «Идель» Алсу Хафиз, соруководитель клуба молодых татарских предпринимателей «Бизнес-Орда» Айнур Ахметов и дочь известного писателя Лябиба Лерона — Лейла Лерон.

Интересно, что дискуссии между членами движения TatarTell всегда проходят на татарском языке, а слово, произнесенное на другом языке, карается штрафом.

Напомним, более года назад Артемий Лебедев обвинил создателей логотипа «Живой Уфы» в плагиате.