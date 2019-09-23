Россияне смогли вернуть уже 700 млн рублей после начала «мусорной» реформы

С тех пор как в России началась «мусорная» реформа, около 1,6 млн граждан обратились за перерасчетом платы за обращение с отходами. Они уже вернули около 700 млн рублей.

По данным комитета Госдумы по экологии, 85% обращений связаны с неверными данными о количестве проживающих в доме или квартире.

«Регионы таким образом подошли к реформе — или региональному оператору предоставили неактуальные данные, или же компания обращалась с ними вольно», — заявил глава комитета Владимир Бурматов.

Также в числе причин некачественное оказание услуг и длительный отъезд, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что «мусорная» реформа негативно отразилась не только на жителях, чьи платежки выросли, но и на операторах вывоза отходов. Многие из них оказались на грани банкротства. У 90% компаний образовался кассовый разрыв более 50 млн рублей.

