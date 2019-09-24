Из Казани запустят регулярный автобус в Бугульму

С 28 сентября автовокзал «Восточный» открывает движение по регулярному междугороднему маршруту Казань — Бугульма. Время в пути по этому маршруту составит 5 часов 20 минут.

Автобусы будут отправляться ежедневно в семь утра. Стоимость проезда — 500 рублей, маршрут протяженностью 310 км проходит через Альметьевск.

Как сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана, билеты на автобус можно бронировать по телефону, через сайт автовокзала или через его мобильное приложение.

Напомним, в сентябре прокуратура Казани потребовала выделить автобус для школьников из «Салават купере».

