Главбуха детского центра в Татарстане обвинили в махинациях на миллионы рублей

Следователи МВД Татарстана передали в суд дело главного бухгалтера одного из детских центров республики. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при начислении зарплат, ущерб по делу превышает 10 млн рублей.

Согласно материалам следствия, в период с 2014-го по 2018-й обвиняемая регулярно увеличивала себе начисление заработной платы: вместо положенных 25 тысяч рублей в реестре она указывала от 35 до 60 тысяч рублей. Кроме того, начисляла зарплату своему знакомому, трудоустроенному в детский центр фиктивно. Таким образом за указанный период она присвоила 8,6 млн рублей.

На этом махинации обвиняемой не ограничиваются. В тот же период она была специалистом по организационной работе детского хореографического ансамбля и уже по этой линии похитила средства, перечисляемые родителями на приобретение танцевальных костюмов и гастрольные поездки. Ущерб от этого составил еще 1,5 млн рублей.

Как пишет пресс-служба МВД Татарстана, обвиняемую, 43-летнуюю жительницу Казани, ранее уже судили за аналогичное преступление. Она полностью признала вину, дала признательные показания по всем эпизодам своей преступной деятельности и частично возместила ущерб. При этом в сообщении не говорится, о каком детском центре идет речь.

Напомним, на минувшей неделе суд поместил под домашний арест главбуха татарстанского Россельхознадзора, которого также подозревают в многомиллионных хищениях.

