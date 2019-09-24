IKEA прекратит рекламную кампанию с «нацистским» слоганом

Шведская компания IKEA прекратит рекламную кампанию со слоганом «Каждому свое».

Также представители сети магазинов извинились перед своими клиентами, которых могла задеть подобная реклама, сообщает телеканал «360».

Фраза на латинском языке «Каждому свое» (Suum cuique) находилась над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд. По-немецки она звучит как Jedem das Seine.

Ранее ЦБ пообещал принять меры против банка «Открытие», после того как организация презентовала свою новую рекламную кампанию. В ней было решено использовать слоган: «Государственный банк нашего времени». Регулятор подчеркнул, что такой подход недопустим, поскольку принятый на санацию банк планируется продать в ближайшие 2 года.