Центробанк пообещал наказание «Открытию» за новый слоган

Банк России выступил против нового слогана банка «Открытие»: «Государственный банк нашего времени». Регулятор пообещал кредитной организации санкции за попытку придать себе образ более надежного банка.

«Банк России как регулятор финансового рынка и как основной акционер банка «Открытие» выступает категорически против использования «Открытием» слогана «Государственный банк нашего времени» и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор намерен «применить меры» к сотрудникам банка. Также он напомнил, что намерен в ближайшие годы продать акции «Открытия», передают «Ведомости».

Напомним, что в конце лета 2017 года банк «ФК Открытие» стал первым крупным банком, который попал под санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). 99,99% акций организации сейчас принадлежат Центробанку.