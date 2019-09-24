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В расширенный состав олимпийской сборной России вошли 38 татарстанцев

17:25, 24.09.2019
В расширенный состав олимпийской сборной России вошли 38 татарстанцев
Фото: pxhere.com

В расширенный состав сборной России для участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, которые пройдут в 2020 году, входят 38 спортсменов из Татарстана в 13 дисциплинах, в том числе 29 казанцев.

Министр спорта РТ Владимир Леонов отметил, что больше всего спортсменов из Татарстана представлены в плавании, легкой атлетике, велоспорте и настольном теннисе.

Ранее СМИ сообщили, что Россию могут отстранить от Олимпийских игр в Токио в следующем году. Это связано с подозрением, что данные Московской антидопинговой лаборатории были сфальсифицированы перед передачей во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Спорт Татарстан
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