В расширенный состав олимпийской сборной России вошли 38 татарстанцев

В расширенный состав сборной России для участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, которые пройдут в 2020 году, входят 38 спортсменов из Татарстана в 13 дисциплинах, в том числе 29 казанцев.

Министр спорта РТ Владимир Леонов отметил, что больше всего спортсменов из Татарстана представлены в плавании, легкой атлетике, велоспорте и настольном теннисе.

Ранее СМИ сообщили, что Россию могут отстранить от Олимпийских игр в Токио в следующем году. Это связано с подозрением, что данные Московской антидопинговой лаборатории были сфальсифицированы перед передачей во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).