РФС оштрафовал «Оренбург» на 120 тыс. рублей по итогам матча РПЛ с «Локомотивом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Оренбург» на 120 тыс. рублей по итогам матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«После финального свистка на поле выбежал болельщик. За необеспечение безопасности и появление на поле постороннего лица клуб получает штраф», — сказал Григорьянц.
Напомним, ранее главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов ответил на критику тренера «Уфы» Вадима Евсеева.СпортФутболОбщество
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