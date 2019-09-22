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Владимир Федотов: «Если «Оренбург» второй «Газпром», почему у нас нет игроков первого «Газпрома»?»

15:57, 22.09.2019
Владимир Федотов: «Если «Оренбург» второй «Газпром», почему у нас нет игроков первого «Газпрома»?»
Фото: vk.com/fcorenburg

Главный тренер «Оренбурга» ответил на выпад тренера «Уфы» Вадима Евсеева, который назвал оренбуржцев фарм-клубом «Зенита».

— Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал вас «вторым «Газпромом».

— Он имеет право говорить все, что считает нужным. Спокойно отнесся к его словам. Если мы второй «Газпром», то почему в нашей команде до сих пор нет футболистов первого «Газпрома»? У «Зенита» своя жизнь, у нас — своя», — сказал Федотов после поражения от московского «Локомотива».

Напомним, ранее после поражения от «Оренбурга» тренер «Уфы» Вадим Евсеев в критической манере отозвался о спонсоре оренбуржцев «Газпроме».

СпортФутболОбщество Башкортостан
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