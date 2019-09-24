Алексей Матюнин рассудит «Рубин» и «Уфу»
Определились арбитры и инспекторы на матчи предстоящего 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.
В матчах «Локомотив» — «Зенит» и «Краснодар» — «Арсенал» будет использоваться система видеоповторов VAR.
«Рубин» — «Уфа»
Cудья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
«Крылья Советов» — «Тамбов»
Судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Спартак» — «Оренбург»
Cудья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
«Ростов» — «Динамо»
Судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
«Локомотив» — «Зенит»
Cудья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
«Урал» — ЦСКА
Cудья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Краснодар» — «Арсенал»
Cудья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR — Сергей Карасев (Москва), AVAR — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Сергей Анохин (Москва).
«Сочи» — «Ахмат»
Cудья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).
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