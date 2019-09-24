В Татарстане может появиться программа страхования жилья от последствий ЧС

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направит предложения властям Татарстана, Хабаровского края и Иркутской области по формированию рабочих групп для создания территориальных программ страхования жилья от последствий чрезвычайных ситуаций.



Вице-президент ВСС Элла Платонова отметила, что «природные ЧС не свойственны для Татарстана, зато все иные риски актуальны».

«По итогам обсуждения в Татарстане ВСС направит руководству республики предложения по созданию постоянно действующей рабочей группы для подготовки региональной программы страхования жилья», — цитирует ее «Интерфакс».

Кабмин РТ утвердил изменения в госпрограмму «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014—2021 годы». Она продлена до 2024 года. Реализация программы должна снизить риск гибели на пожарах, уменьшить частоту пожаров и прочее.