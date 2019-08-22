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Правительство Татарстана продлило программу защиты населения от ЧС

19:57, 22.08.2019
Правительство Татарстана продлило программу защиты населения от ЧС
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Кабмин РТ утвердил изменения в госпрограмму «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014—2021 годы». Она продлена до 2024 года.

Согласно постановлению республиканского правительства, за период 2022—2024 годов планируется потратить на программу 7,4 млн рублей.

Общий объем финансирования продленной программы составит 42,8 млн рублей.

Реализация программы должна снизить риск гибели на пожарах, уменьшить частоту пожаров и прочее.

ОбществоВласть Татарстан
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