«Яндекс» впервые за пять лет вернулся в список самых быстрорастущих компаний
«Яндекс» впервые с 2014 года вошел в список 100 самых быстрорастущих компаний мира по версии Fortune. Сейчас он занимает 24-ю строчку, тогда как 5 лет назад располагался на 65-м месте.
Первое место в рейтинге занимает китайская соцсеть Momo, пишет «Интерфакс».
Список составлен на основе трех показателей компаний за последние 3 года: темпы роста выручки, темпы роста прибыли на акцию и годовая совокупная доходность. Все компании из списка котируются на американских биржах и имеют капитализацию как минимум в $250 млн.ЭкономикаБизнес
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым