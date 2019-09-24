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«Яндекс» впервые за пять лет вернулся в список самых быстрорастущих компаний

14:41, 24.09.2019
«Яндекс» впервые за пять лет вернулся в список самых быстрорастущих компаний
Фото: Олег Тихонов

«Яндекс» впервые с 2014 года вошел в список 100 самых быстрорастущих компаний мира по версии Fortune. Сейчас он занимает 24-ю строчку, тогда как 5 лет назад располагался на 65-м месте.

Первое место в рейтинге занимает китайская соцсеть Momo, пишет «Интерфакс».

Список составлен на основе трех показателей компаний за последние 3 года: темпы роста выручки, темпы роста прибыли на акцию и годовая совокупная доходность. Все компании из списка котируются на американских биржах и имеют капитализацию как минимум в $250 млн.

ЭкономикаБизнес
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