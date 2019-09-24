«Яндекс» впервые за пять лет вернулся в список самых быстрорастущих компаний

Фото: Олег Тихонов

«Яндекс» впервые с 2014 года вошел в список 100 самых быстрорастущих компаний мира по версии Fortune. Сейчас он занимает 24-ю строчку, тогда как 5 лет назад располагался на 65-м месте.

Первое место в рейтинге занимает китайская соцсеть Momo, пишет «Интерфакс».

Список составлен на основе трех показателей компаний за последние 3 года: темпы роста выручки, темпы роста прибыли на акцию и годовая совокупная доходность. Все компании из списка котируются на американских биржах и имеют капитализацию как минимум в $250 млн.