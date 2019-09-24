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В Казани выставили на продажу гриль-бар в «Меге»

14:32, 24.09.2019
В Казани выставили на продажу гриль-бар в «Меге»
Фото: скриншот

В Казани выставили на продажу гриль-бар известной сети деликатесов Chef Lobster.

Он расположен в торговом центре «Мега». Продавец хочет выручить за бар 3,2 млн рублей, говорится в объявлении, размещенном на одной из сайтов.

Стоит отметить, что это единственный оставшийся бар сети в Казани. Ранее другие заведения, в том числе и на ул. Большой Красной, были закрыты. Помимо бара у сети остался магазин на ул. Николая Ершова.

Бизнес Татарстан
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