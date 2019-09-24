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Эксперт предупредил об аномальном похолодании в Казани

14:20, 24.09.2019
Эксперт предупредил об аномальном похолодании в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев предупредил, что последняя декада сентября в Казани будет аномально холодной.

«На данный момент среднесуточные показатели температуры составляют порядка 4—5 градусов со знаком «плюс», в то время как климатическая норма — 10 градусов, значительная аномалия холода», — цитирует профессора пресс-служба КФУ

Ранее Синоптики Гидрометцентра РТ объяснили причину холодов и снега в республике. Дело в том, что Татарстан находится в тыловой части циклона. В ближайшие дни республика будет находиться под его влиянием. Как прогнозируют синоптики, в республике по-прежнему могут выпадать осадки в виде дождя и мокрого снега.

Общество Татарстан
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