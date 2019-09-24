Синоптики объяснили причину низкой температуры и снега в Татарстане

Синоптики Гидрометцентра РТ объяснили причину холодов и снега в республике.

Дело в том, что Татарстан находится в тыловой части циклона. В ближайшие дни республика будет находиться под его влиянием.

Как прогнозируют синоптики, в республике по-прежнему могут выпадать осадки в виде дождя и мокрого снега.

В ближайшие дни, 24—25 сентября, температура воздуха ночью упадет до -2 градусов, а днем будет не выше +8 градусов. Ночью и утром возможно образование гололедицы.

В выходные дни республика окажется под влиянием антициклона. Осадки маловероятны из-за роста атмосферного давления, но температура останется низкой, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сегодня ночью Казань и Иннополис накрыло снегом. «Реальное время» собрало подборку публикаций пользователей соцсетей, посвященных нетипичному для этого времени года погодному явлению.

Кроме того, интернет-газета спросила у экспертов, что делать автомобилистам во время погодных аномалий.