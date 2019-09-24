Синоптики объяснили причину низкой температуры и снега в Татарстане
Синоптики Гидрометцентра РТ объяснили причину холодов и снега в республике.
Дело в том, что Татарстан находится в тыловой части циклона. В ближайшие дни республика будет находиться под его влиянием.
Как прогнозируют синоптики, в республике по-прежнему могут выпадать осадки в виде дождя и мокрого снега.
В ближайшие дни, 24—25 сентября, температура воздуха ночью упадет до -2 градусов, а днем будет не выше +8 градусов. Ночью и утром возможно образование гололедицы.
В выходные дни республика окажется под влиянием антициклона. Осадки маловероятны из-за роста атмосферного давления, но температура останется низкой, сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, сегодня ночью Казань и Иннополис накрыло снегом. «Реальное время» собрало подборку публикаций пользователей соцсетей, посвященных нетипичному для этого времени года погодному явлению.
Кроме того, интернет-газета спросила у экспертов, что делать автомобилистам во время погодных аномалий.Общество Татарстан
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