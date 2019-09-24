Татарстан поддержал предложение увеличить региональную долю в ставке налога на прибыль

Депутат от КПРФ Михаил Щапов внес в Госдуму законопроект об увеличении на 1% доли ставки налога на прибыль, зачисляемой в региональные бюджеты.



Сейчас ставка налога на прибыль составляет 20%, из нее 17% остается у регионов, а в федеральный бюджет перечисляется 3%.

Законопроект предварительно поддержали власти Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2021 года и позволит увеличить бюджет 31 региона. Совокупный прирост региональных бюджетов составит больше 200 млрд рублей, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Татарстана на 2020 год прогнозируется в объеме 279,1 млрд рублей, на 2021 год — 287,7 млрд рублей, на 2022 год — 292,7 млрд рублей.