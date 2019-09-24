Башкирия вернет РЖД почти 460 млн рублей за пригородные перевозки

Правительство Башкирии за этот год собирается выплатить «Российским железным дорогам» около 460 млн рублей компенсации за пригородные перевозки. Об этом сообщил и.о. председателя Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.



Он добавил, что единый тариф для «Башкирской пригородной пассажирской компании» в 2019 году увеличился по сравнению с предыдущим годом почти на 20% — до 4,78 рубля, передает «Интерфакс».

Ранее РЖД ввели услугу по бесплатному уведомлению пассажиров через СМС о возможных изменениях в расписании поезда, на который куплен билет. Отмечается, что услуга СМС-оповещений бесплатна.