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Башкирия вернет РЖД почти 460 млн рублей за пригородные перевозки

13:07, 24.09.2019
Башкирия вернет РЖД почти 460 млн рублей за пригородные перевозки
Фото: realnoevremya.ru

Правительство Башкирии за этот год собирается выплатить «Российским железным дорогам» около 460 млн рублей компенсации за пригородные перевозки. Об этом сообщил и.о. председателя Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

Он добавил, что единый тариф для «Башкирской пригородной пассажирской компании» в 2019 году увеличился по сравнению с предыдущим годом почти на 20% — до 4,78 рубля, передает «Интерфакс».

Ранее РЖД ввели услугу по бесплатному уведомлению пассажиров через СМС о возможных изменениях в расписании поезда, на который куплен билет. Отмечается, что услуга СМС-оповещений бесплатна.

БизнесТранспорт Башкортостан
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