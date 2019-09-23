РЖД начнут оповещать пассажиров по СМС об изменениях графика поезда

РЖД ввели услугу по бесплатному уведомлению пассажиров через СМС о возможных изменениях в расписании поезда, на который куплен билет.

«В целях повышения качества обслуживания и оперативного информирования пассажиров поездов дальнего следования о корректировках в расписании движения АО «ФПК» (дочерняя компания РЖД) рекомендует оставлять свои контактные данные при оформлении проездных документов. Данная услуга предоставляется бесплатно», — сообщает пресс-служба компании РЖД.

Так, при оформлении билета в кассах или сайте пассажир может оставить свой номер телефона. На него будут приходить уведомления о возможных задержках и изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.

Отмечается, что услуга СМС-оповещений бесплатна.

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