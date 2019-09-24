В Татарстане предложили внедрить аккумуляторы с тесла-технологиями

Замгендиректора «Специального конструкторско-технологического бюро электрохимии» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) Юрий Яненко предложил на совете директоров ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг» под председательством президента РТ Рустама Минниханова внедрять в Татарстане аккумуляторы нового типа, основанные на водородных и тесла-технологиях.



«Это инновационная разработка, впервые представленная не только в Татарстане, но и в России. Такой аккумулятор сочетает большую мощность, высокую емкость и приемлемую цену», — отметил Яненко.

Область применения таких аккумуляторов очень широкая, однако в основном их используют в энергетике, сообщает пресс-служба президента РТ.

Также Яненко предложил организовать систему переработки и хранения водорода, который в дальнейшем будет использоваться в качестве топлива, а также продавать водород, полученный при переработке нефти.

Ранее директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» заявил, что фонд увеличил лимит кредитования субъектов МСБ под гарантии фонда до 6 млрд рублей.