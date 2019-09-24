Курс евро опустился до уровня марта прошлого года

Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,33% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,935 рубля.

Курс доллара по состоянию на 11.15 мск опустился на 0,25%, до 63,66 рубля, передает ТАСС.

Отмечается, что последний раз курс евро находился на отметке 69,94 рубля в марте прошлого года.

Ранее эксперт сделал прогноз о том, что на этой неделе курс рубля сохранит свои позиции в диапазоне 63,5—64,8 рубля за 1$.

