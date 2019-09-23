Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 64,8 рубля

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на этой неделе курс рубля сохранит свои позиции в диапазоне 63,5-64,8 рубля за 1$.

На этой неделе рубль заметно укрепился, в моменте он доходил до 63,5 рубля/$, этому способствовал рост нефтяных котировок в результате событий в Саудовской Аравии.

Также ФРС США, как и ожидалось, снизили процентную ставку, что позитивно сказалось на отечественной валюте. На предстоящей неделе поддержку рублю окажет пик налоговых платежей, который придется на 25 и 30 сентября.

Напомним, что американская торговая палата (АТП) планирует открыть свое представительство в Казани.

