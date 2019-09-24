Четверик записал видеообращение перед матчем челнинского «КАМАЗа» со «Спартаком»

Легендарный тренер, руководивший «КАМАЗом» во времена игры челнинцев в Высшей лиге, Валерий Четверик записал видеообращение к игрокам и болельщикам футбольного клуба перед кубковым матчем с московским «Спартаком».

«Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к футбольной команде «КАМАЗ» и к нашим преданным болельщикам. Хочу пожелать в предстоящем матче со «Спартаком» в 1/16 финала удачи! Удачи команде, терпения болельщикам. Хочу, чтобы наш 12-й игрок, которым всегда славился футбольный клуб, поддержал ребят в этом ответственном мачте.

Команда! Хочу, чтобы в этой игре вы показали свои лучшие качества. Конечно, трудно за такой короткий период что-то придумать. Может где-то придется превзойти себя. Но самое главное, чтобы вы вышли на эту игру одним целым — командой. Даже если будут какие-то ошибки, неожиданности, чтобы их решали совместно. Я надеюсь, что руководство команды и тренерский состав сможет подготовить команду психологически, настроить ребят.

Конечно, нужна будет дисциплина, ребят, — к нам приезжает «Спартак»! В каком бы сегодня состоянии не находилась команда — это «Спартак». В любой точке Европы скажи, что к нам приезжает «Спартак» — этим все сказано. Я хочу поздравить всех жителей нашего города с праздником! За столько лет в город приезжает великий клуб, с которым ребятам предстоит сыграть, может быть, самый ответственный матч своей жизни. Я всегда с вами. Пожелание одно — до встречи в 1/8 Кубка России!» — сказал Четверик.

Напомним, завтра в Набережных Челнах в рамках Кубка России «КАМАЗ» встретится с московским «Спартаком». Сообщалось, что билетов на игру уже не осталось.