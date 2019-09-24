Назарбаев назвал выгодным для Казахстана китайский проект «Один пояс, один путь»

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев одобрил проект Китая «Один пояс, один путь». Он считает его выгодным для своей страны.

«Мы поддерживаем проект Китайской народной республики Нового шелкового пути, потому что данная инициатива нам выгодна. Как вы видите, мы стали выходящим к морским путям государством», — передает слова Назарбаева «РИА Новости».

Он отметил, что «сегодня от Тихого океана через Казахстан, Россию в Европу каждый год увеличивается количество контейнеров в два раза». Таким образом, обратил внимание экс-президент, Казахстан стал транзитным государством, соединяющим Европу и Азию.

Напомним, что проект «Один пояс, один путь» включает в себя многие инфраструктурные проекты. В его рамках Китай поддерживает и строительство платной трассы от Москвы до Казани и строительство ВСМ по тому же направлению.