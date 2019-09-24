Татарстан вошел в десятку «студенческих» регионов

Исследование Высшей школы экономики (ВШЭ) показало десять регионов с наибольшей долей студентов в населении. В их число вошел и Татарстан.

Также в десятке Томская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Орловская область, Омская область, Москва и Московская область, Тюменская область, Воронежская область, Курская область и Новосибирская область.

Отмечается, что из 85 субъектов РФ только в 21 зафиксирован прирост 18-летних. В остальных количество абитуриентов сокращается, пишет «Коммерсант».

При этом ученые считают, что это еще не несет в себе серьезных рисков для экономики в том случае, если региональный рынок труда в состоянии мотивировать молодежь вернуться после окончания вуза.

Авторы исследования отмечают, что сейчас больше половины российских студентов сосредоточены в двух из восьми федеральных округов — Центральном и Приволжском. При этом число «регионов-магнитов» (высшие учебные заведения таких регионов стягивают выпускников школ из других регионов и работают преимущественно на локальный рынок труда) возросло — к Москве и Санкт-Петербургу с областями присоединились Новосибирская, Самарская, Саратовская области.