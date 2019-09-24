Правительство изменило правила получения компенсации транспортных затрат при экспорте

Российское правительство внесло существенные коррективы в правила компенсации транспортных затрат при экспорте. Теперь одна из самых популярных мер господдержки промышленности существенно сократится.

Почти половину всех денег будут получать машиностроители. Таким образом их оградили от конкуренции с экспортерами товаров низкого передела вроде леса и цемента, пишет «Коммерсант».

В то же время власти ввели лимит, согласно которому одна компания не может получить свыше 0,5 млрд рублей. Сама же субсидия ограничена 11% от стоимости товара вместо 25%.

Промышленники считают, что в результате новых мер география экспорта российских товаров может заметно сократиться.