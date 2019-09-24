Госдолг регионов России впервые с 2014 года стал ниже двух триллионов рублей

Объем задолженности субъектов РФ на 1 сентября составил 1,995 трлн рублей, тогда как на 1 августа этот показатель находился на уровне 2,016 трлн рублей. До такого значения цифра не опускалась с ноября 2014 года.

Отступить за критически важную отметку в 2 трлн рублей регионам позволили хорошая конъюнктура, бюджетная дисциплина и меры финансового ведомства. Большинство регионов справились с задачей снижения своих обязательств. Из 15 регионов, ранее находившихся в красной зоне (задолженность свыше 100%), сейчас остался только один — Мордовия (госдолг свыше 200%).

«На данный момент соотношение госдолга к собственным доходам составляет 22,5%. Это очень хороший показатель, особенно учитывая, что он раньше доходил до 40%, что вызывало беспокойство», — рассказал «Известиям» первый замминистра финансов России Леонид Горнин.

По его словам, благодаря таким устойчивым тенденциям уже сейчас 68 субъектов могут увеличить госдолг до 258 млрд рублей, не нарушая никаких условий в соглашениях с Минфином.

Ранее чиновник говорил, что консолидированный дефицит бюджетов регионов в 2019 году может составить 160 млрд рублей.