Стало известно, какая компания выступит инвестором Казанского завода синтетического каучука

Новым инвестором Казанского завода синтетического каучука (КЗСК), находящегося в стадии конкурсного производства, станет АО «Синтез», входящее в корпорацию «Промышленные технологии». Соответствующее соглашение было подписано при участии властей республики и госкорпорации «ВЭБ.РФ» (бывший «Внешэкономбанк»)— основного кредитора КЗСК.

В поиске инвестора принимали участие республиканский и федеральный Минпромторг, а также ГК «ВЭБ.РФ». Объем инвестиций в проект в корпорации не озвучили.

Свой интерес к казанскому заводу в «Промтехе» объясняют тем, что его предприятия потребляют продукцию КЗСК.

«Мы считаем стратегически важным сохранить, например, отечественное авиационное оборудование. Инвестиции позволят вернуть на завод заказчиков и покинувших его специалистов»,— цитирует «Коммерсант» свой источник.

Эксперты оценивают объем необходимых инвестиций в проект на уровне 4—6 млрд руб. и считают, что в дальнейшем инвестор выкупит производство.

О том, что КЗСК восстановит деятельность в условиях конкурсного производства, стало известно два дня тому назад. Банкротом оно было признано Арбитражным судом Татарстана в июле текущего года.