Жительница Стерлитамака пыталась избежать ответственности за незаконное производство алкоголя за взятку

В отношении 53-летней жительницы Стерлитамака (Башкирия) завершено расследование уголовного дела в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Теперь она предстанет перед судом.

Как установлено местным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Башкортостан, в июне текущего года в ходе проверочных мероприятий по факту незаконных производства и реализации спиртосодержащей продукции дома у обвиняемой и ее мужа было обнаружено около 300 литров алкоголя. Чтобы прекратить проверку, обвиняемая предложила сотруднику ОЭБ и ПК УМВД России по городу Стерлитамаку взятку в сумме 100 тыс. рублей.

Полицейский предупредил женщину о последствиях в виде уголовной ответственности. Несмотря на это, женщина оставила деньги в автомобиле сотрудника полиции, сообщается на сайте следкома Башкирии.

Оперуполномоченный сообщил о незаконном предложении руководству и обратился в следственный комитет. В ходе следствия женщина признала вину лишь частично.

Ранее стало известно, что в Уфе начальник городского дизайнерского центра предстанет перед судом за взятку.