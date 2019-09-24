Башкортостан перейдет на цифровое эфирное телевещание 14 октября

Башкортостан перейдет на цифровое эфирное телевещание 14 октября. В перечень территорий, где может отсутствовать сигнал цифрового телевидения, вошли более 1,2 тыс. населенных пунктов республики. Это самое большое количество среди регионов ПФО.

Такое положение дел объясняется сложным рельефом местности.

По данным подомовых обходов, которые привел на еженедельном оперативном совещании правительства РБ и. о. руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации РБ Борис Мелкоедов, из 70,8 тыс. домохозяйств 25,9 тыс., или почти 37%, не имели возможности смотреть цифровое телевидение. С начала года из них подключены 24,5 тыс. домохозяйств.

Мерами господдержки для перехода на «цифру» воспользовались более 7 тыс. жителей республики: спутниковое оборудование установлено более чем в 5 тыс. домохозяйств, а компенсацию на приобретение цифровых приставок получили более 1,7 тыс. человека.

Мелкоедов добавил, что Башкортостан — единственный регион, в котором государство устанавливает и настраивает спутниковое оборудование под ключ, в других субъектах РФ люди решают этот вопрос самостоятельно.

Ранее сообщалось, что малообеспеченным жителям Татарстана возместят стоимость приставок для цифрового ТВ.