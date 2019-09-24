В Татарстане мужчину оштрафовали за ложную информацию об убийстве жены

В Азнакаевском районе Татарстана оштрафовали мужчину за убийство жены, которого тот не совершал. За ложный вызов мужчина заплатит тысячу рублей.

Позвонив в единую диспетчерскую службу по номеру «112», житель поселка Актюбинский сказал, что зарезал свою жену. На место выехали сотрудники полиции.

По прибытии выяснилось, что звонивший все придумал. Его целью было проучить жену, которая не пускала его домой. Пьяный мужчина решил заставить супругу открыть дверь при помощи сотрудников полиции, сообщили в главном управлении МВД по Республике Татарстан.

Мужчина привлечен к административной ответственности.

Ранее стало известно, что в Челнах разыскивают мужчину, сообщившего о заложенной в ТЦ бомбе. Вызов также был ложным.