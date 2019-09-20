В Челнах разыскивают мужчину, сообщившего о заложенной в ТЦ бомбе

В Набережных Челнах разыскивают ранее судимого за разбой и угрозу убийством 41-летнего жителя 59-го комплекса. Вчера он по телефону 112 сообщил о «заложенной бомбе» в магазине по продаже окон. Звонивший не скрывал свою фамилию.

Спецслужбы и машина скорой помощи приезжали для разбирательства в ТЦ «Фламинго», расположенный в 62-м комплексе. Информация оказалась ложной.

По горячим следам полицейские установили злоумышленника. В настоящее время принимаются меры к задержанию хулигана за заведомо ложное сообщение о теракте, пишут «Челнинские известия».

Напомним, ранее одного из подозреваемых в покушении на теракт в Татарстане отправили под стражу. Вместе со своим другом он занимался публичными призывами к терроризму на парковке торгового центра.