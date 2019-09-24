Базовый истребитель шестого поколения будет беспилотным

В России продолжается работа над шестым поколением истребителей.

В базовом варианте истребитель предполагается беспилотным — возможность пилотирования будет опциональной. Это главное отличие новой машины от пятого поколения.

«Все остальные характеристики являются дальнейшим развитием уже существующих: еще быстрее, еще маневреннее, еще незаметнее и так далее», — рассказал в интервью «РИА Новости» гендиректор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергей Хохлов.

Сейчас в России производят истребители пятого поколения Су-57. В конце лета глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что подготовка к серийному производству Су-57 завершена.