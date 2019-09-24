Новости промышленности

11:42 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Базовый истребитель шестого поколения будет беспилотным

02:05, 24.09.2019 1
Базовый истребитель шестого поколения будет беспилотным
Фото: gosniias.ru

В России продолжается работа над шестым поколением истребителей.

В базовом варианте истребитель предполагается беспилотным — возможность пилотирования будет опциональной. Это главное отличие новой машины от пятого поколения.

«Все остальные характеристики являются дальнейшим развитием уже существующих: еще быстрее, еще маневреннее, еще незаметнее и так далее», — рассказал в интервью «РИА Новости» гендиректор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергей Хохлов.

Сейчас в России производят истребители пятого поколения Су-57. В конце лета глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что подготовка к серийному производству Су-57 завершена.

ПромышленностьМашиностроениеТехнологии
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 24 сен
    «...и будет летать по непредсказуемой траектории, даже для тех, кто его запустил»
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров