Мантуров: подготовка к серийному производству Су-57 завершена

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) готов к серийному производству истребителей пятого поколения Су-57, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Можно с уверенностью сказать, что мощности завода позволяют обеспечить выполнение контракта с Минобороны», — цитирует «Интерфакс-АВН» слова чиновника.

Вместе с тем, несмотря на загрузку завода выполнением контракта на 76 истребителей Су-57, КнААЗ продолжит выпускать и самолеты Су-35, отметил Мантуров.

Первые истребители Су-57 будут выпускаться с двигателями предыдущего поколения, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолетов уже с новыми двигателями.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника. Также истребитель может осуществлять мониторинг воздушного пространства на больших удалениях от базы, разрушать системы управления действиями авиации противника. Первый полет Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, первый серийный истребитель Су-57 планировалось передать Минобороны России в конце 2019 года.