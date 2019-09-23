Равиля Гайнутдина переизбрали на пост председателя ДУМ РФ

Муфтия шейха Равиля Гайнутдина переизбрали на пост председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации на VII Отчетно-выборном съезде организации. Он будет занимать эту должность до 2024 года.

Перед процедурой голосования Гайнутдин выступил с докладом, в котором отчитался по основным направлениям работы ДУМ РФ с 2014 по 2019 годы, а также обозначил позицию Духовного управления мусульман РФ по важным вопросам общегражданской и международной повестки дня, сообщает пресс-служба ДУМ РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Равиля Гайнутдина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Равиль Гайнутдин родился 25 августа 1959 года в деревне Шали Пестречинского района Татарской АССР. Этнический казанский татарин. Член Общественной палаты. Является обладателем многих наград.