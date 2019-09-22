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В Татарстан пришел первый снег — видео

20:35, 22.09.2019
В Татарстан пришел первый снег — видео

Сегодня в Татарстане прошел град и появился первый снежный покров. Об этом сообщили читатели «Реального времени» в нескольких районах республики, в том числе в Апастовском и Зеленодольском.

В социальных сетях также сообщают, что снежный покров ненадолго установился и в районах Казани.

Напомним, о возможном первом снеге в эти выходные предупреждали на этой неделе ученые КФУ. Кроме того, первый снег уже выпал в соседнем с Татарстаном регионе — Башкирии. Там об осадках сообщил глава республики Радий Хабиров.

Общество Татарстан
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