В Татарстан пришел первый снег — видео

Сегодня в Татарстане прошел град и появился первый снежный покров. Об этом сообщили читатели «Реального времени» в нескольких районах республики, в том числе в Апастовском и Зеленодольском.

В социальных сетях также сообщают, что снежный покров ненадолго установился и в районах Казани.

Напомним, о возможном первом снеге в эти выходные предупреждали на этой неделе ученые КФУ. Кроме того, первый снег уже выпал в соседнем с Татарстаном регионе — Башкирии. Там об осадках сообщил глава республики Радий Хабиров.