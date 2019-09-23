Синоптики спрогнозировали потепление в регионах ПФО в конце недели

Синоптики прогнозируют на этой неделе заморозки и дождь с мокрым снегом в регионах Поволжья и Предуралья.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус отметил, что во вторник температура примерно на 4—6 градусов ниже климатической нормы, к концу недели аномалия станет меньше, но по-прежнему температурный фон останется ниже климатической нормы.

С пятницы регионы южной части Приволжского федерального округа попадут под влияние антициклона, облаков станет меньше, осадков не ожидается, начнет постепенно теплеть. 29 сентября практически всю территорию ПФО охватит антициклон, будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Температура воздух на севере ожидается от плюс четырех до плюс девяти градусов, а в южных — от плюс 10 до плюс 15, пишет ТАСС.

Ранее МЧС Татарстана предупредило о первом гололеде этой осенью.