ЦИК России: эксперимент с электронным голосованием продолжат в регионах в 2020 году

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что эксперимент с электронным голосованием в 2020 году продолжат уже в регионах. Она не назвала конкретные субъекты России, но заявила, что эксперимент проведут «в тех регионах, которые проявят интерес».

— Что касается ЦИК, то, в свою очередь, мы планируем договориться с одним из регионов, где, с одной стороны, есть отдаленные и труднодоступные участки, а с другой — хорошие возможности для цифровизации, чтобы опробовать еще раз эту технологию, — сказала Памфилова в интервью «Российской газете».

Условиями для введения электронного голосования по всей стране Памфилова назвала «интернетизацию всей территории России», а также обеспечение полной безопасности от кибератак.

Ранее глава ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов заявлял «Реальному времени», что именно Татарстан может стать одним из регионов, где в 2020 году могут ввести электронное голосование.

