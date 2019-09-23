Семья пилота-героя Дамира Юсупова объяснила отказ переехать в подаренную квартиру

Фото: скриншот

Семья Дамира Юсупова — летчика, удачно посадившего Airbus A321 в кукурузном поле, — не стала переезжать в квартиру, которую подарил губернатор Свердловской области.

«Мы очень благодарны за этот подарок. Но в ближайшее время переезд не планируется: дети пошли кто в школу, кто в садик», — пояснил Дамир Юсупов

При этом, как отмечает URA.RU, сейчас семья пилота проживает в городе Полевской в 50 км от Екатеринбурга, в обычной «хрущевке».

Напомним, квартиры от губернатора получили и другие члены экипажа. Кроме того, обоим летчикам присвоено звание Героя России.