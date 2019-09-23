Семья пилота-героя Дамира Юсупова объяснила отказ переехать в подаренную квартиру
Семья Дамира Юсупова — летчика, удачно посадившего Airbus A321 в кукурузном поле, — не стала переезжать в квартиру, которую подарил губернатор Свердловской области.
«Мы очень благодарны за этот подарок. Но в ближайшее время переезд не планируется: дети пошли кто в школу, кто в садик», — пояснил Дамир Юсупов
При этом, как отмечает URA.RU, сейчас семья пилота проживает в городе Полевской в 50 км от Екатеринбурга, в обычной «хрущевке».
Напомним, квартиры от губернатора получили и другие члены экипажа. Кроме того, обоим летчикам присвоено звание Героя России.
Справка
15 августа пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса U6178, на борту которого, по разным данным, находились от 226 до 234 человек, из-за попадания чаек в двигатели совершил жесткую посадку рядом с подмосковным аэропортом Жуковский. Лайнер сел без шасси с полными топливными баками на кукурузном поле. Благодаря мастерству и героизму двух молодых пилотов, в частности, Дамира Юсупова, ставшего КВС лишь год назад, никто из пассажиров не погиб.
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